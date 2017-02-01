За негабаритные грузы.

На Ямале шестеро инспекторов ДПС стали фигурантами уголовного дела по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, с февраля по октябрь 2016 года полицейские из Пуровского, Надымского и Тазовского районов брали деньги с перевозчиков негабаритных грузов, у которых не было без разрешений.

Решается вопрос о мере пресечения инспекторам.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО добавили, что полицейских отстранили от работы. Проводится служебная проверка. Если вина инспекторов подтвердится, их уволят, а непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.