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На Ямале шестеро инспекторов ГИБДД попались на взятке31 января в 12:50

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За негабаритные грузы.

На Ямале шестеро инспекторов ДПС стали фигурантами уголовного дела по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, с февраля по октябрь 2016 года полицейские из Пуровского, Надымского и Тазовского районов брали деньги с перевозчиков негабаритных грузов, у которых не было без разрешений.

Решается вопрос о мере пресечения инспекторам.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО добавили, что полицейских отстранили от работы. Проводится служебная проверка. Если вина инспекторов подтвердится, их уволят, а непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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