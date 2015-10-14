В Челябинске слесарь грозился взорвать завод31 января в 13:23
- Текст
Его взяли пьяным у проходной.
Днем 30 января 2017 года полицейские задержали рабочего одного из челябинских заводов, угрожавшего взорвать предприятие.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области "Уралинформбюро" уточнили, что неизвестный позвонил в полицию около 14.30. Как оказалось, "пошутил" 30-летний слесарь предприятия. Его взяли пьяным у проходной завода.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
В полиции не назвали завод, сказав лишь, что он находится в Ленинском районе. По неофициальным данным, речь идет о ЧТПЗ.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:47
В Тюмени грузовик снес легковушку - погибла автоледи
Виновника аварии ослепило солнце.Сегодня в 13:44
Екатеринбуржцы на Химмаше остались без тепла
В зоне отключения 200 домов.Сегодня в 13:42
В Челябинске иномарка протаранила скорую
Неотложка отлетела на внедорожник.Сегодня в 13:39
После Ельцин-Центра "зазвездится" СК "Динамо"
С подачи екатеринбуржцев.Сегодня в 13:36
Новое жилье в Екатеринбурге подорожало на полмиллиона
В среднем.Сегодня в 13:29
У челябинских семей "сгорели" путевки в детсад
Из-за накладки с электронной очередью.Сегодня в 13:11
Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда
В течение нескольких лет.Сегодня в 13:05
Педагога Умникову пристроили в театр
Школы не хватило.Сегодня в 12:58
Краснотурьинск получит обновленный водовод
Через год.Сегодня в 12:54
Ямальских сотрудников ДПС "скопом" арестовали за взятки
Троих из шести.Сегодня в 12:45
Россияне смирились с долгим кризисом
Оптимистичны лишь 4%.Сегодня в 12:22
Москва добавит свердловчанам 750 миллионов на школы
И почти миллиард на дороги.Сегодня в 12:13
Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
Спустя полтора месяца.Сегодня в 12:11
Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
Перевозчиков "помирили" с энергетиками.Сегодня в 12:08
В "Газпром добыча Ямбург" работают лучшие изобретатели
Ямала.
-
14 октября 2015 в 14:26
В Челябинске школьник сообщил о бомбе в своем портфеле
Полиция вычислила шутника.09 октября 2015 в 09:15
В Челябинске эвакуировали 100 постояльцев и сотрудников отеля Radisson Blu
Из-за угроза взрыва.27 декабря 2016 в 18:24
В Челябинске полицейские накрыли банду коллекторов
Из 7 человек.23 декабря 2016 в 15:42
Уральские полицейские расхлебывают "Боярышник"
На пару с санврачами.14 декабря 2016 в 15:08
В Челябинске маленькие братья наглотались таблеток
Старший "угостил" младшего.29 ноября 2016 в 15:31
Путин приедет в Челябинск 5 декабря
Детали визита не разглашаются.22 ноября 2016 в 18:03
В Челябинске ищут 9-летнего мальчика с планшетом
Он плохо ориентируется в городе.09 ноября 2016 в 11:43
В Челябинске разыскали мать брошенного в подъезде грудничка
Ей грозит "уголовка".09 ноября 2016 в 11:06
Владимир Путин наведается в Челябинск
В декабре.08 ноября 2016 в 17:23
Челябинцы нашли в подъезде новорожденного мальчика
При нем была записка.
Главные новости
- Сегодня в 13:05Педагога Умникову пристроили в театр
- Сегодня в 12:13Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
- Сегодня в 12:11Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
- Сегодня в 11:42Россияне полетят в ОАЭ без визы
- Сегодня в 11:30Российские больницы покупали лекарства втридорога
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.