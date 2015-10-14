Его взяли пьяным у проходной.

Днем 30 января 2017 года полицейские задержали рабочего одного из челябинских заводов, угрожавшего взорвать предприятие.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области "Уралинформбюро" уточнили, что неизвестный позвонил в полицию около 14.30. Как оказалось, "пошутил" 30-летний слесарь предприятия. Его взяли пьяным у проходной завода.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

В полиции не назвали завод, сказав лишь, что он находится в Ленинском районе. По неофициальным данным, речь идет о ЧТПЗ.