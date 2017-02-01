Пакетом.

Вечером 30 января 2017 года в поселке Мирный (Чебаркульский район) 60-летний пациент психоневрологической больницы задушил 30-летнего соседа по палате. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как рассказала "Уралинформбюро" специалист по связям со СМИ МО МВД "Чебаркульский" Елена Щеткова, у подозреваемого есть инвалидность в связи с психическим заболеванием. Он находится на лечении по направлению психиатра.

Мужчину поместили в ИВС. Если его признают невменяемым, к нему применят принудительные меры медицинского характера. В противном случае ему грозит 15 лет заключения.