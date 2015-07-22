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В Сургуте у кафе застрелили мужчину31 января в 16:10

  • Текст

Средь бела дня.

Днем 31 января 2017 года в Сургуте около кафе "Русь" на Андреевском заезде застрелили мужчину. Информацию подтвердили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УМВД, пообещав прокомментировать позднее.

По данным местных СМИ, убийство произошло в ходе массовой драки. Один из участников конфликта выстрелил в голову уроженцу Азербайджана. Подозреваемых разыскивают.

Следователи просят всех, кто владеет какой-либо информацией о совершенном преступлении, позвонить по телефонам: 8-950-502-74-52, (3467) 32-82-06. Конфиденциальность гарантируется.

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