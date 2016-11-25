Напоивший сына пивом южноуралец предстанет перед судом31 января в 17:04
- Текст
Ему грозит 3 года заключения.
В мировой суд Еманжелинска передано уголовное дело местного жителя, напоившего пивом 3-летнего сына.
26-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ) и неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением с ним (ст.156 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
14 января 2017 года отец напоил маленького сына пивом. После этого ребенок с отравлением алкоголем был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Нерадивому отцу грозит до 3 лет лишения свободы.
Ранее по теме:
Отцу отравившегося алкоголем 3-летнего южноуральца грозит срок
Пьяный южноуралец напоил 3-летнего сына
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:47
В Тюмени грузовик снес легковушку - погибла автоледи
Виновника аварии ослепило солнце.Сегодня в 13:44
Екатеринбуржцы на Химмаше остались без тепла
В зоне отключения 200 домов.Сегодня в 13:42
В Челябинске иномарка протаранила скорую
Неотложка отлетела на внедорожник.Сегодня в 13:39
После Ельцин-Центра "зазвездится" СК "Динамо"
С подачи екатеринбуржцев.Сегодня в 13:36
Новое жилье в Екатеринбурге подорожало на полмиллиона
В среднем.Сегодня в 13:29
У челябинских семей "сгорели" путевки в детсад
Из-за накладки с электронной очередью.Сегодня в 13:11
Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда
В течение нескольких лет.Сегодня в 13:05
Педагога Умникову пристроили в театр
Школы не хватило.Сегодня в 12:58
Краснотурьинск получит обновленный водовод
Через год.Сегодня в 12:54
Ямальских сотрудников ДПС "скопом" арестовали за взятки
Троих из шести.Сегодня в 12:45
Россияне смирились с долгим кризисом
Оптимистичны лишь 4%.Сегодня в 12:22
Москва добавит свердловчанам 750 миллионов на школы
И почти миллиард на дороги.Сегодня в 12:13
Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
Спустя полтора месяца.Сегодня в 12:11
Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
Перевозчиков "помирили" с энергетиками.Сегодня в 12:08
В "Газпром добыча Ямбург" работают лучшие изобретатели
Ямала.
-
25 ноября 2016 в 16:50
Екатеринбургскому врачу предъявили обвинение в гибели 3-летней Лизы
Расследование в завершающей стадии.08 августа 2016 в 12:56
Шадринец пойдет под суд за обирание сироты
Он обвиняется в присвоении 483 тысяч.02 июня 2016 в 13:47
Екатеринбуржец пойдет под суд за избиение до смерти отца
Который посмел надеть его новую куртку.13 мая 2016 в 18:19
Тюменка пойдет под суд за присвоение денег "Росгосстраха"
Сумма - больше полумиллиона.05 мая 2016 в 18:37
В Екатеринбурге погубившая девочку-инвалида санитарка предстанет перед судом
Ей грозит 3 года колонии.29 сентября 2015 в 16:48
Дело реставратора машин вице-мэра Высокинского может уйти в суд к ноябрю
Яревскому предъявлено обвинение.14 июля 2015 в 16:39
Гендиректору екатеринбургского "Водоканала" грозит 4 года лишения свободы
Условно.18 июня 2014 в 15:32
Дело гендиректора "Екатеринбургэнерго" направлено в суд
С третьей попытки.05 марта 2014 в 10:02
Прокурор попросил для сына сити-менеджера Ноябрьска 4 года колонии
Защита настаивает на оправдательном вердикте.09 декабря 2013 в 15:30
Дело гендиректора "Екатеринбургэнерго" вернули следователям
На дополнительное расследование.
Главные новости
- Сегодня в 13:05Педагога Умникову пристроили в театр
- Сегодня в 12:13Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
- Сегодня в 12:11Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
- Сегодня в 11:42Россияне полетят в ОАЭ без визы
- Сегодня в 11:30Российские больницы покупали лекарства втридорога
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.