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Напоивший сына пивом южноуралец предстанет перед судом31 января в 17:04

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Ему грозит 3 года заключения.

В мировой суд Еманжелинска передано уголовное дело местного жителя, напоившего пивом 3-летнего сына.

26-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ) и неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением с ним (ст.156 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

14 января 2017 года отец напоил маленького сына пивом. После этого ребенок с отравлением алкоголем был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Нерадивому отцу грозит до 3 лет лишения свободы.

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