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Пермяка-киднеппера проверяют на причастность к пропаже детей в Кирове31 января в 17:21

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Ему грозит пожизненный срок.

29-летний киднеппер из Краснокамска мог совершить гораздо больше преступлений, считают правоохранители. Сейчас мужчину проверяют на причастность к исчезновению двух мальчиков 8 и 11 лет в Кирове. Осенью 2013 года дети вышли гулять, больше их никто не видел.

На настоящий момент пермяк является подозреваемым в похищении школьницы в Оренбурге, сексуальном преступлении в отношении двух школьников и убийстве мальчика в родном Краснокамске, пишут СМИ Прикамья.

Мужчина активно сотрудничает со следствием, в подробностях рассказывает детали преступлений.

В ближайшее время пермяк пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, которая определит его вменяемость, передает "Уралинформбюро". Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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