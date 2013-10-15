Пермяка-киднеппера проверяют на причастность к пропаже детей в Кирове31 января в 17:21
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Ему грозит пожизненный срок.
29-летний киднеппер из Краснокамска мог совершить гораздо больше преступлений, считают правоохранители. Сейчас мужчину проверяют на причастность к исчезновению двух мальчиков 8 и 11 лет в Кирове. Осенью 2013 года дети вышли гулять, больше их никто не видел.
На настоящий момент пермяк является подозреваемым в похищении школьницы в Оренбурге, сексуальном преступлении в отношении двух школьников и убийстве мальчика в родном Краснокамске, пишут СМИ Прикамья.
Мужчина активно сотрудничает со следствием, в подробностях рассказывает детали преступлений.
В ближайшее время пермяк пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, которая определит его вменяемость, передает "Уралинформбюро". Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
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