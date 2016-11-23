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В Екатеринбурге 4 зэкам накинули срок за избиение сокамерника до смерти31 января в 18:37

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Среди подсудимых - титулованный боксер.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор четверым осужденным, отбывающим наказание в ИК-2. Они признаны виновными в вымогательстве и избиении до смерти одного из зэков. Мужчинам добавили к уже имеющемуся сроку от 5,5 до 15,5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

29-летние Егор Мамонтов и Сергей Бессонов, отбывавшие наказание за хранение наркотиков, вымогали деньги у одного из осужденных. Средства они требовали перечислять на банковскую карту матери Бессонова, установив размер платы - 5 тысяч рублей в месяц.

Когда потерпевший не смог внести очередной платеж, вымогатели вместе с двумя сообщниками - призером чемпионата Европы по боксу Мурадом Агамалиевым и Назиром Садовым - избили мужчину. В результате он скончался.

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