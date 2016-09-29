Екатеринбуржец изрезал ножом двух женщин31 января в 18:23
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Его поймали.
Полиция Екатеринбурга задержала местного жителя, напавшего с ножом на двух женщин. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Разбой" и "Кража".
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, преступление было совершено в ночь на 28 января 2017 года на улице Садовой. Неизвестный с ножом напал на женщин 29 и 33 лет. Одна из них сильно пострадала - злоумышленник порезал ей руки и лицо.
Потерпевшие рассказали, что пьяный мужчина потребовал у них деньги и драгоценности. Одна из подруг попыталась оказать сопротивление, злоумышленник нанес ей несколько глубоких порезов. Другую женщину он ткнул ножом один раз. Обеих доставили в больницу.
Остаток ночи подозреваемый провел у приятеля. Они вместе распивали алкоголь. Под утро хозяин квартиры уснул, а собутыльник ушел, прихватив его паспорт и телефон.
Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям и просят возможных пострадавших позвонить по телефонам: 356-42-03, +7 (982) 622-49-61 или 02.
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