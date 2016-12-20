×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинца будут судить за зверское убийство 15-летней31 января в 19:41

Зарезал, пытаясь изнасиловать.

В Челябинске завершено расследование дела о жестоком убийстве девочки-подростка. 20-летний обвиняемый готовится к суду, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

По версии следствия, ночью 3 августа 2016 года девушка разрешила пьяному незнакомцу проводить ее домой с остановки. В безлюдном месте кавалер бросился избивать жертву, пытался изнасиловать, но получил отпор и в итоге искромсал ее ножом – чтобы молчала.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
звезда в шоке Сегодня в 02:14

вот ни че себе, отошел с ней в безлюдное место под предлогом проводить, а давала ли она на это согласие - уже и не узнаем от нее, хорошо хоть нашли урода

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus