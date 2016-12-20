Челябинца будут судить за зверское убийство 15-летней31 января в 19:41
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Зарезал, пытаясь изнасиловать.
В Челябинске завершено расследование дела о жестоком убийстве девочки-подростка. 20-летний обвиняемый готовится к суду, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.
По версии следствия, ночью 3 августа 2016 года девушка разрешила пьяному незнакомцу проводить ее домой с остановки. В безлюдном месте кавалер бросился избивать жертву, пытался изнасиловать, но получил отпор и в итоге искромсал ее ножом – чтобы молчала.
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вот ни че себе, отошел с ней в безлюдное место под предлогом проводить, а давала ли она на это согласие - уже и не узнаем от нее, хорошо хоть нашли уродаответить
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