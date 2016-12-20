Зарезал, пытаясь изнасиловать.

В Челябинске завершено расследование дела о жестоком убийстве девочки-подростка. 20-летний обвиняемый готовится к суду, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

По версии следствия, ночью 3 августа 2016 года девушка разрешила пьяному незнакомцу проводить ее домой с остановки. В безлюдном месте кавалер бросился избивать жертву, пытался изнасиловать, но получил отпор и в итоге искромсал ее ножом – чтобы молчала.