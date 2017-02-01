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Айтишников из ФСБ обвинили в связях с ЦРУ31 января в 20:58

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Начальнику отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергею Михайлову, его заму Дмитрию Докучаеву и двум их коллегам предъявлено обвинение в госизмене. Все четверо арестованы, им вменяется сотрудничество с Центральным разведуправлением США, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компетентные источники.

Соучастниками проходят до восьми человек. Кто-то из фигурантов разрабатывал схемы кибератак, кто-то взаимодействовал с иностранными спецслужбами. Все члены группы были знакомы между собой и имеют отношение к IT-технологиям, передает "Уралинформбюро". Предполагается также их причастность к созданию хакерской группировки "Шалтай-Болтай", которая взламывает аккаунты чиновников, крупных фирм и СМИ, а потом публикует или продает компромат.

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