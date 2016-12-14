Особого режима.

35-летний ранее судимый житель Октябрьского района отправится в колонию за надругательство над 7-летней девочкой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В мае 2016 года пьяный мужчина встретил ребенка на улице, заманил к себе в квартиру и надругался. Он приговорен к 15,5 годам колонии особого режима.