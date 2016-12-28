Тюменку задушили проводом от светильникаСегодня в 10:24
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Подозреваемый пойман.
27-летнему жителю Курганской области предъявлено обвинение в убийстве тюменки. Он арестован.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, тело женщины обнаружили 24 января 2017 года в квартире дома по улице Беляева в Тюмени. По версии следствия, в ходе ссоры знакомый из Зауралья задушил ее проводом от светильника.
На следующий день его поймали в Курганской области.
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