Решение будет обжаловано.

Свердловский облсуд оставил в силе решение Ленинского суда Екатеринбурга об аресте счетов бывшего вице-мэра Виктора Контеева, сообщила "Уралинформбюро" его представитель Илона Стародубцева.

Арест на денежные средства и недвижимость был наложен в 2011 году во время расследования уголовного дела о заказном убийстве курганских предпринимателей, вымогательстве и получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством. Летом 2014 года Курганский облсуд приговорил Контеева к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Вопрос о снятии ограничительных мер был поставлен в связи с окончанием судебного следствия. По словам Илоны Стародубцевой, отказ будет обжалован: "Мы в полном недоумении по поводу того, почему решение оставлено без изменений".

Стоит отметить, что ранее суд удовлетворил одно из апелляционных заявлений о снятии ареста с объекта недвижимости, принадлежащего Контееву.