На 7 лет.

49-летний житель Прикамья отправлен в колонию за развратные действия в отношении трех несовершеннолетних девочек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в июне 2016 года на пляже в Чайковском. Пьяный мужчина пристал к компании 15-летних школьниц. В отношении трех девочек были совершены развратные действия, установил суд.

Мужчина приговорен к 7 годам колонии строгого режима.