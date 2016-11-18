Развративший 3 школьниц житель Прикамья отправлен за решеткуСегодня в 10:32
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На 7 лет.
49-летний житель Прикамья отправлен в колонию за развратные действия в отношении трех несовершеннолетних девочек.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в июне 2016 года на пляже в Чайковском. Пьяный мужчина пристал к компании 15-летних школьниц. В отношении трех девочек были совершены развратные действия, установил суд.
Мужчина приговорен к 7 годам колонии строгого режима.
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