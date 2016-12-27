Троих из шести.

На Ямале трое инспекторов ДПС, подозреваемых в получении взятки, арестованы на два месяца - до 29 марта 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в Пуровском райсуде ЯНАО.

Трем другим полицейским мера пресечения пока не избрана.

Шестеро сотрудников ДПС покрывали перевозчиков негабаритных грузов, у которых не было разрешений. Полицейские брали взятки с февраля по октябрь 2016 года на территории Пуровского, Надымского и Тазовского районов.

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