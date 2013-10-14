Желая выглядеть героем.

Житель Надыма попал под суд за желание покрасоваться перед дамой. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 30-летний мужчина забил до смерти обидчика женщины, на которую пытался произвести впечатление.

По данным следствия, преступление было совершено 29 мая 2016 года. Компания приятелей отмечала день рождения одного из присутствующих. Обвиняемый спросил у понравившейся женщины, никто ли ее не обижает. Та пожаловалась на знакомого, который, по словам пассии, отобрал у нее украшения.

Около 4 часов утра часть компании прибыла домой к обидчику женщины. Ее "защитник" без лишних слов начал избивать 42-летнего незнакомого ему мужчину. Тот скончался на месте.

Надымчанина будут судить по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет колонии.