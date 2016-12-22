12-летней.

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Усть-Катава, признанному виновным в изнасиловании 12-летней девочки. Он проведет 15 лет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен заплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Южноуралец насиловал школьницу на протяжении 2015 года. Подробности не уточняются.