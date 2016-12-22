Южноуралец сел на 15 лет за изнасилование школьницы01 февраля в 16:05
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12-летней.
Суд вынес приговор 32-летнему жителю Усть-Катава, признанному виновным в изнасиловании 12-летней девочки. Он проведет 15 лет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен заплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Южноуралец насиловал школьницу на протяжении 2015 года. Подробности не уточняются.
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