Из-за оскорблений.

В Асбесте две девушки 24 и 26 лет обвиняются в убийстве подруги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 30 января 2017 года в квартире на улице Мира. Три приятельницы распивали алкоголь. 34-летняя участница застолья оскорбила подруг, те в приступе ярости избили женщину, а потом задушили. Тело они спрятали в лифте.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД уточнили, что 24-летнюю обвиняемую уже неоднократно привлекали к ответственности. В 2007 году ей назначили год условно за грабеж, в 2008 году за аналогичное преступление она села на два года. В 2011 году ее вновь отправили за решетку за побои и разбой.

Решается вопрос об аресте злоумышленниц. Им грозит до 20 лет лишения свободы.