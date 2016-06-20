Две свердловчанки задушили подругу и спрятали в лифте01 февраля в 16:25
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Из-за оскорблений.
В Асбесте две девушки 24 и 26 лет обвиняются в убийстве подруги.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 30 января 2017 года в квартире на улице Мира. Три приятельницы распивали алкоголь. 34-летняя участница застолья оскорбила подруг, те в приступе ярости избили женщину, а потом задушили. Тело они спрятали в лифте.
В пресс-службе свердловского ГУ МВД уточнили, что 24-летнюю обвиняемую уже неоднократно привлекали к ответственности. В 2007 году ей назначили год условно за грабеж, в 2008 году за аналогичное преступление она села на два года. В 2011 году ее вновь отправили за решетку за побои и разбой.
Решается вопрос об аресте злоумышленниц. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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