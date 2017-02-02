Которые сливал в Сеть.

43-летний житель Пермского края, решив досадить бывшей жене, размещал в интернете ее откровенные фотографии. Месть обернулась уголовным делом и штрафом в 70 тысяч рублей. Еще столько же составила компенсация морального вреда потерпевшей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, мужчина сам запечатлел экс-супругу в стиле ню. По обоюдному ли согласию, не уточняется. Снимки он публиковал в Сети и рассылал общим знакомым по электронной почте.