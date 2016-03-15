И кражу.

Суд вынес приговор 58-летней жительнице тюменского села Яр. Женщина признана виновной в убийстве продавца и краже. Она проведет 8 лет 10 дней в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено вечером 7 марта 2016 года. 69-летняя продавец магазина "Раздолье" мыла полы, когда туда зашла пьяная подсудимая и натоптала. Из-за этого между женщинами разгорелась ссора. Покупательница схватила лежавший на прилавке нож и ударила продавца 20 раз. Потерпевшая скончалась на месте.

После расправы подсудимая достала из кармана убитой 13,8 тысячи рублей и скрылась. Труп спустя некоторое время обнаружил хозяин магазина.

Преступление полгода оставалось нераскрытым. Сначала подсудимая проходила по делу свидетелем, однако в сентябре была установлена ее причастность к убийству.