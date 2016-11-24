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В Челябинске 18 "кредитных" мошенников похитили 22 миллиона01 февраля в 18:43

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У банка.

В Центральный райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 18 членов ОПГ, которые похитили у банка более 22 миллионов рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, преступная группа орудовала на территории областного центра с 2011 по 2014 годы. Организатор - Евгений Кузнецов - являлся сотрудником финансовой организации. Под его руководством обвиняемые изготавливали липовые справки о доходах и подавали заявки на автокредит. Банковский служащий обеспечивал одобрение бумаг.

Деньги банку не возвращались. Суммы кредитов варьировались от 600 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Следует отметить, что один из членов ОПГ в настоящее время находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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