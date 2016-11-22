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Притворившиеся приставами свердловчане пойдут под суд01 февраля в 18:56

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За хищение более 300 тысяч рублей.

В Екатеринбурге будут судить двух жителей Свердловской области, которые украли более 300 тысяч рублей с банковских счетов, притворившись судебными приставами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, Сергей Селунский и Антон Кондратьев совершали свои преступления в течение января 2015 - апреля 2016 года. Они подделывали судебные приказы на взыскание денежных средств с граждан и организаций и почтой отправляли "липовые" документы в банки разных городов России. Затем кредитные организации переводили деньги на карты, оформленные на вымышленных лиц.

Мужчинам вменяются ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением вреда в крупном размере), ч. 3 ст. 30, чч. 1, 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением вреда в крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа с целью облегчения совершения другого преступления). Санкция наиболее тяжкой статьи (ч. 3 ст. 159 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на 6 лет.

Дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Стоит добавить, что Антон Кондратьев ранее был судим за мошенничество.

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