Жительницу Южного Урала будут судить за смерть новорожденного01 февраля в 19:22
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Женщина могла задушить сына во сне.
31-летнюю жительницу Челябинской области будут судить за смерть новорожденного сына.
Трагедия случилась 14 ноября 2016 года в городе Юрюзани. Женщина выпила и положила мальчика в кровать рядом с собой. После кормления грудью местная жительница уснула и во сне задушила ребенка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, она обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд.
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