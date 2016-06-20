Женщина могла задушить сына во сне.

31-летнюю жительницу Челябинской области будут судить за смерть новорожденного сына.

Трагедия случилась 14 ноября 2016 года в городе Юрюзани. Женщина выпила и положила мальчика в кровать рядом с собой. После кормления грудью местная жительница уснула и во сне задушила ребенка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, она обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд.