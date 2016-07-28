На миллионы рублей.

48-летнего баскетболиста из Арамили Вячеслава Кирсанова заподозрили в мошенничестве с автомобилями.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в течение июля 2002 года - декабря 2008 года спортсмен говорил знакомым, что занимается поставкой машин из стран Евросоюза. Потенциальные клиенты обращались к Кирсанову с заявками, передавали задаток, однако автомобилей они не получали.

Всего баскетболист обманул не менее 15 человек на сумму более 10 миллионов рублей, 18 тысяч долларов США и свыше 35 тысяч евро.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении Кирсанова будет рассматриваться в Кировском райсуде.