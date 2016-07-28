Свердловского баскетболиста уличили в автомобильном мошенничестве01 февраля в 20:00
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На миллионы рублей.
48-летнего баскетболиста из Арамили Вячеслава Кирсанова заподозрили в мошенничестве с автомобилями.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в течение июля 2002 года - декабря 2008 года спортсмен говорил знакомым, что занимается поставкой машин из стран Евросоюза. Потенциальные клиенты обращались к Кирсанову с заявками, передавали задаток, однако автомобилей они не получали.
Всего баскетболист обманул не менее 15 человек на сумму более 10 миллионов рублей, 18 тысяч долларов США и свыше 35 тысяч евро.
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении Кирсанова будет рассматриваться в Кировском райсуде.
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