Бывший сити-менеджер Пыть-Яха попала под "уголовку"01 февраля в 20:13
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За злоупотребление полномочиями.
В Югре возбудили уголовное дело против экс-главы администрации Пыть-Яха Родики Стадлер. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2015 года чиновница заключила муниципальный контракт с одной из организаций на приобретение детского сада. Женщина знала, что в ДОУ не поставлена необходимая мебель и оборудование, но, несмотря на это, подписала акт приема-передачи и перечислила компании 22 миллиона рублей.
Впоследствии данные нарушения были выявлены.
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