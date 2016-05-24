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Бывший сити-менеджер Пыть-Яха попала под "уголовку"01 февраля в 20:13

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За злоупотребление полномочиями.

В Югре возбудили уголовное дело против экс-главы администрации Пыть-Яха Родики Стадлер. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2015 года чиновница заключила муниципальный контракт с одной из организаций на приобретение детского сада. Женщина знала, что в ДОУ не поставлена необходимая мебель и оборудование, но, несмотря на это, подписала акт приема-передачи и перечислила компании 22 миллиона рублей.

Впоследствии данные нарушения были выявлены.

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