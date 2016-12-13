Он зарезал незнакомца.

В Прикамье в суд передано уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Кунгура, который обвиняется в убийстве незнакомца в кафе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 9 декабря 2016 года. Пьяный обвиняемый поссорился с 37-летним посетителем заведения. Когда последний собрался уходить, 53-летний мужчина достал складной нож и ударил его в грудь.

Пострадавший скончался наутро в больнице.

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