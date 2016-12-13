Жителя Прикамья будут судить за убийство в кафе02 февраля в 12:17
- Текст
Он зарезал незнакомца.
В Прикамье в суд передано уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Кунгура, который обвиняется в убийстве незнакомца в кафе.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 9 декабря 2016 года. Пьяный обвиняемый поссорился с 37-летним посетителем заведения. Когда последний собрался уходить, 53-летний мужчина достал складной нож и ударил его в грудь.
Пострадавший скончался наутро в больнице.
Новости по теме:
В Прикамье зарезали посетителя кафе
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
13 декабря 2016 в 11:38
В Прикамье зарезали посетителя кафе
Подозреваемый задержан.17 января в 14:52
Житель Верхотурья сел на 11 лет за убийство соседа
Который требовал тишины.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.08 декабря 2016 в 16:24
Зарезавший жену и тещу тюменец сел на 19 лет
Также он должен заплатить штраф.02 декабря 2016 в 12:13
Тюменка пойдет под суд за убийство мужа на глазах у дочери
И подруги.01 декабря 2016 в 14:34
Зарезавшего мать 15-летнего екатеринбуржца оставили в изоляторе
До 4 декабря.26 октября 2016 в 15:00
На кладбище под Чебаркулем нашли убитой сотрудницу кафе
Преступник не пойман.12 октября 2016 в 10:54
Жителя Прикамья лишили жизни за 100 рублей
Обвиняемому грозит 15 лет колонии.10 октября 2016 в 17:57
Тюменского последователя Брейвика приговорили к 6,5 года
За зарезанного незнакомца.05 октября 2016 в 10:06
23-летняя тюменка зарезала мужа
Во время пьяной ссоры.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.