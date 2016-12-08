Фигурантке дела о гибели 11 детей в Югре продлили срок ареста02 февраля в 11:55
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Домашнего.
Ханты-Мансийский райсуд продлил срок домашнего ареста экс-директору нефтеюганской школы "Сибиряк", где занимались погибшие в страшном ДТП дети. Ирина Тарасова, обвиняемая в халатности, останется в четырех стенах до 4 апреля 2017 года.
Как уточнил "Уралинформбюро" официальный представитель суда, изменились условия домашнего ареста - И.Тарасову перевели из Ханты-Мансийска, где она жила на съемной квартире, в Нефтеюганск.
Жуткая авария произошла 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозивший детскую сборную из Нефтеюганска по акробатике, задел встречный грузовик и залетел под другой тягач. Погибли 11 детей и их тренер, еще 17 человек были госпитализированы.
Водителям автобуса и грузовика Марату Зайнуллину и Раилю Саитханову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Представителю фирмы-перевозчика Александру Сидоруку вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все трое арестованы до 3 апреля 2017 года.
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