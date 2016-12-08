Домашнего.

Ханты-Мансийский райсуд продлил срок домашнего ареста экс-директору нефтеюганской школы "Сибиряк", где занимались погибшие в страшном ДТП дети. Ирина Тарасова, обвиняемая в халатности, останется в четырех стенах до 4 апреля 2017 года.

Как уточнил "Уралинформбюро" официальный представитель суда, изменились условия домашнего ареста - И.Тарасову перевели из Ханты-Мансийска, где она жила на съемной квартире, в Нефтеюганск.

Жуткая авария произошла 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозивший детскую сборную из Нефтеюганска по акробатике, задел встречный грузовик и залетел под другой тягач. Погибли 11 детей и их тренер, еще 17 человек были госпитализированы.

Водителям автобуса и грузовика Марату Зайнуллину и Раилю Саитханову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Представителю фирмы-перевозчика Александру Сидоруку вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все трое арестованы до 3 апреля 2017 года.

Новости по теме:

Для пострадавших в ДТП в Югре собрали 5 миллионов

Фигурантов дела о гибели 11 детей в Югре этапировали в Екатеринбург

Обвиняемого в гибели 11 детей в Югре водителя оставили в СИЗО