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На Южном Урале задержали главу муниципалитета02 февраля в 12:51

  • Текст

По подозрению во взятках.

В Челябинской области в получении взяток за выделение участков земли, принадлежащих муниципалитету, заподозрена глава Баландинского сельского поселения Вера Галицкова.

По сообщениям местных СМИ, чиновницу задержали 1 февраля. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время решатся вопросы с предъявлением ей обвинения и мерой пресечения, передает "Уралинформбюро".

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