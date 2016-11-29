И отделались условным сроком.

Первоуральский горсуд вынес приговор двум местным жителям, которые по предлогом оказания риелторских услуг лишили пенсионерку квартиры. Сергей Таран и Константин Портнов получили по 3 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В 2012-2013 годах мужчины, узнав, что у пожилой женщины накопились долги по ЖКХ, уговорили обменять ее квартиру на меньшую с доплатой. Вместо договора мены они подсунули пенсионерке договор купли-продажи, ничего ей не заплатив.

Долгое время мужчины убеждали пенсионерку, что предоставят ей новое жилье, а сами тем временем продали ее квартиру.

В ходе следствия подсудимые возместили женщине материальный ущерб, и она отказалась от исковых требований к ним.