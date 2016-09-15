На "грозу" сургутской спецшколы завели дело о пытках02 февраля в 13:47
- Текст
И вымогательстве.
Против 17-летнего воспитанника спецшколы №2 в Сургуте возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по пп. г, д ч.2 ст.117 и ч.1 ст.163 УК РФ (истязание с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего и вымогательство), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
По версии следствия, в 2016 году подросток систематически избивал другого воспитанника и заставлял его отжиматься, а в ноябре вымогал у него 1 500 рублей. В январе 2017 года в душевой, открыв кран с горячей водой, он обварил тому же мальчику стопы.
Обвиняемый задержан, готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.
В ходе расследования будет дана оценка действиям ответственных за обеспечение безопасности детей и организацию воспитательного процесса. Также тщательно проверят доводы родителей других потенциальных жертв подростка.
Стоит отметить, что сургутская спецшкола не первый раз оказывается в центре скандала. В 2015 году оттуда сбежали 13 подростков, устроив погром. В 2014 году в самоволку отправились 8 воспитанников. В начале 2016 года прокуроры при проверке спецшколы выявили нарушения. В частности, воспитанникам не предоставлялось качественное медобслуживание, а преподаватели не имели соответствующей квалификации.
Ранее по теме:
В сургутской спецшколе вскрылись новые факты насилия
В сургутской спецшколе побили и ошпарили кипятком подростка
Из сургутской спецшколы сбежали 13 воспитанников
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
30 января в 18:31
Тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку на первом свидании
Угрожая убить.15 сентября 2016 в 08:54
В Сысерти гастарбайтера арестовали за изнасилование пенсионерки
Ему предъявлено обвинение.26 августа 2016 в 16:10
Арестован избивавший задержанных сургутян полицейский
Выявлены новые факты преступлений.12 апреля 2013 в 12:20
Уральские студенты поставили сокурсника на "счетчик"
Под давлением вымогателей парень бросил учебу в колледже.30 января в 15:40
Житель Березовского сел на 10 лет за избиение знакомого до смерти
Стулом.25 января в 12:19
В сургутской спецшколе побили и ошпарили кипятком подростка
В деле разбираются следователи.19 января в 11:50
С сургутского бизнесмена трясли деньги от имени Кадырова
Глава Чечни в курсе.16 января в 14:48
Пьяный житель Березников жестоко избил грудную девочку
И ее мать.09 января в 18:11
Южноуральца будут судить за изнасилование 12-летней школьницы
Издевательства продолжались целый год.23 декабря 2016 в 17:24
Отец ребенка 13-летней челябинки позвал ее замуж
У них любовь.
Ещё в сюжете «Детки из клетки»
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.