И вымогательстве.

Против 17-летнего воспитанника спецшколы №2 в Сургуте возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по пп. г, д ч.2 ст.117 и ч.1 ст.163 УК РФ (истязание с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего и вымогательство), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в 2016 году подросток систематически избивал другого воспитанника и заставлял его отжиматься, а в ноябре вымогал у него 1 500 рублей. В январе 2017 года в душевой, открыв кран с горячей водой, он обварил тому же мальчику стопы.

Обвиняемый задержан, готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.

В ходе расследования будет дана оценка действиям ответственных за обеспечение безопасности детей и организацию воспитательного процесса. Также тщательно проверят доводы родителей других потенциальных жертв подростка.

Стоит отметить, что сургутская спецшкола не первый раз оказывается в центре скандала. В 2015 году оттуда сбежали 13 подростков, устроив погром. В 2014 году в самоволку отправились 8 воспитанников. В начале 2016 года прокуроры при проверке спецшколы выявили нарушения. В частности, воспитанникам не предоставлялось качественное медобслуживание, а преподаватели не имели соответствующей квалификации.

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