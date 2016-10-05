Свердловчанка зарубила сожителя топором02 февраля в 14:26
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И сдалась полиции.
В суд передано уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Серова. Она обвиняется в убийстве сожителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено в ночь на 7 октября 2016 года. Пьяная женщина поругалась с 50-летним сожителем. Когда мужчина лег отдыхать, обвиняемая несколько раз ударила его топором. Потерпевший скончался на месте.
После совершения преступления женщина ушла гулять, навестив знакомую. Через несколько часов она добровольно пришла в полицию.
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