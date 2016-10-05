И сдалась полиции.

В суд передано уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Серова. Она обвиняется в убийстве сожителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 7 октября 2016 года. Пьяная женщина поругалась с 50-летним сожителем. Когда мужчина лег отдыхать, обвиняемая несколько раз ударила его топором. Потерпевший скончался на месте.

После совершения преступления женщина ушла гулять, навестив знакомую. Через несколько часов она добровольно пришла в полицию.