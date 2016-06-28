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В ямальской тундре нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика02 февраля в 16:40

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Причины смерти установит экспертиза.

В ямальской тундре, в районе села Сеяха, обнаружено тело 4-летнего мальчика, который пропал 6 дней назад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

27 января 2017 года мать оставила ребенка в чуме, а сама отправилась за водой. Вернувшись через 40 минут, сына она не обнаружила. К тому моменту температура воздуха в округе составляла минус 13 градусов, а сила ветра достигала 12 метров в секунду.

До вечера кочевники искали ребенка своими силами, а затем вызвали спасателей. В поисках был задействован вертолет.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Причины смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее по теме:
В ямальской тундре третьи сутки ищут 4-летнего мальчика

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