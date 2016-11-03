Она вонзила мужчине нож в сердце.

Суд Салехарда вынес приговор 30-летней многодетной матери, которая признана виновной в убийстве приятеля. Она проведет 7 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено в ночь на 19 сентября 2016 года. Женщина в ходе застолья поссорилась с 28-летним знакомым и вонзила ему в сердце нож. Мужчина скончался на месте.

Следует отметить, что у обвиняемой есть трое детей. Их судьбу решит комиссия по делам несовершеннолетних.