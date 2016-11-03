В Салехарде многодетная мать села на 7 лет за убийство02 февраля в 17:05
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Она вонзила мужчине нож в сердце.
Суд Салехарда вынес приговор 30-летней многодетной матери, которая признана виновной в убийстве приятеля. Она проведет 7 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Преступление было совершено в ночь на 19 сентября 2016 года. Женщина в ходе застолья поссорилась с 28-летним знакомым и вонзила ему в сердце нож. Мужчина скончался на месте.
Следует отметить, что у обвиняемой есть трое детей. Их судьбу решит комиссия по делам несовершеннолетних.
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