Жизни едва не лишился глава района.

2 февраля 2017 года Челябинский облсуд оставил под стражей директора ООО "ТД Петров". 60-летний Аркадий Петров обвиняется в приготовлении к убийству двух человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облпрокуратуры, в январе Центральный райсуд Челябинска продлил предпринимателю срок ареста до 11 февраля. Его адвокат подал прошение о изменении меры пресечения, ссылаясь на слабое здоровье клиента, но облсуд отклонил его.

По версии следствия, бизнесмен из личной неприязни решил расправиться с 51-летним главой Красноармейского района Юрием Сакулиным и 37-летним предпринимателем. Мужчина нашел в Челябинске исполнителя и сообщил данные потенциальных жертв и их фотографии. Довести задуманное до конца не дала полиция - в ноябре 2016 года А.Петрова задержали и арестовали на два месяца.

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