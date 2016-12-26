Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.

Жительницу Красноуральска приговорили к 8 годам колонии общего режима за убийство сожителя. 30-летняя женщина задушила кавалера проводом от утюга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 3 октября 2016 года в доме по улице Широкова. Пьяная женщина повздорила с 32-летним сожителем на кухне, тот пригрозил ей ножом. Разозлившись, она подошла к нему сзади, набросила на шею провод от утюга и задушила.

Знакомым она сказала, что сожитель пропал, когда уехал кормить собаку знакомого. Когда тело нашли, женщина созналась в преступлении.