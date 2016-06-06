Пабло Эскобара.

В Свердловской области ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков, названный в честь известного наркобарона Пабло Эскобара.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, торговую точку организовал 25-летний уроженец Нижней Салды, который проживал в Нижнем Тагиле. В конце 2016 года его машину остановили сотрудники ГИБДД на выезде из города, когда тот возвращался с очередной партией наркотика. В ходе досмотра у него изъяли более 100 граммов зелья.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.4 ст228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Он арестован. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.