На Среднем Урале прикрыли торговлю от имени наркобарона02 февраля в 18:07
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Пабло Эскобара.
В Свердловской области ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков, названный в честь известного наркобарона Пабло Эскобара.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, торговую точку организовал 25-летний уроженец Нижней Салды, который проживал в Нижнем Тагиле. В конце 2016 года его машину остановили сотрудники ГИБДД на выезде из города, когда тот возвращался с очередной партией наркотика. В ходе досмотра у него изъяли более 100 граммов зелья.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.4 ст228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Он арестован. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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