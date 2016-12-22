Челябинский командир полгода летал без документов02 февраля в 19:03
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О трудоустройстве.
В Челябинске летчик полгода работал без официального трудоустройства и частично не получал зарплату, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
С ноября 2015 года по апрель 2016 года руководство компании-перевозчика "С Брок" задолжало командиру порядка 83 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
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