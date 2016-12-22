О трудоустройстве.

В Челябинске летчик полгода работал без официального трудоустройства и частично не получал зарплату, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

С ноября 2015 года по апрель 2016 года руководство компании-перевозчика "С Брок" задолжало командиру порядка 83 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.