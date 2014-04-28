×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей02 февраля в 20:10

  • Текст

Пенсионерку подвела доверчивость.

В Тюменской области по обвинению в краже денег у ветерана Великой Отечественной войны буду судить социального работника и кассира местного отделения Сбербанка. По версии следствия, их "стараниями" 92-летняя женщина лишилась миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено, когда пенсионерка проживала в селе Усть-Ламенка. За ней приглядывала социальная работница Светлана Обухова, на которую для удобства была выписана доверенность на право снятия денег со сберкнижек потерпевшей. С 2010 года Обухова начала подделывать подпись подопечной и присваивать ее деньги. К 2012-му она "выкачала" со счетов пенсионерки 527 тысяч рублей.

Как полагает следствие, еще 507 тысяч были украдены при участии банковского кассира Мирославы Левштановой. В 2011 году пожилая женщина попросила Обухову снять крупную сумму, чтобы передать внучке на покупку жилья. Позже она передумала, но деньги уже находились в кассе. По инициативе Левштановой Обухова от лица подопечной расписалась за них – сумму разделили.

Пропажу денег заметила внучка пенсионерки, к которой та переехала в октябре 2016 года. После ее заявления в полицию было возбуждено уголовное дело.

Соцработнице и кассиру вменяется кража, совершенная в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 6 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×