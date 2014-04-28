В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей02 февраля в 20:10
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Пенсионерку подвела доверчивость.
В Тюменской области по обвинению в краже денег у ветерана Великой Отечественной войны буду судить социального работника и кассира местного отделения Сбербанка. По версии следствия, их "стараниями" 92-летняя женщина лишилась миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление было совершено, когда пенсионерка проживала в селе Усть-Ламенка. За ней приглядывала социальная работница Светлана Обухова, на которую для удобства была выписана доверенность на право снятия денег со сберкнижек потерпевшей. С 2010 года Обухова начала подделывать подпись подопечной и присваивать ее деньги. К 2012-му она "выкачала" со счетов пенсионерки 527 тысяч рублей.
Как полагает следствие, еще 507 тысяч были украдены при участии банковского кассира Мирославы Левштановой. В 2011 году пожилая женщина попросила Обухову снять крупную сумму, чтобы передать внучке на покупку жилья. Позже она передумала, но деньги уже находились в кассе. По инициативе Левштановой Обухова от лица подопечной расписалась за них – сумму разделили.
Пропажу денег заметила внучка пенсионерки, к которой та переехала в октябре 2016 года. После ее заявления в полицию было возбуждено уголовное дело.
Соцработнице и кассиру вменяется кража, совершенная в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 6 лет лишения свободы.
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