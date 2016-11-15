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Силовики нагрянули к сайентологам-миллионерам в ЕкатеринбургеСегодня в 08:27

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С обысками.

В Екатеринбурге полицейские и сотрудники ФСБ провели обыски в НП "Уральский Центр распространения Дианетики и Сайентологии" на Белинского, 86.

Как пояснил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, визит силовиков связан с возбужденным ранее уголовным делом о незаконном предпринимательстве (ч.2 ст.171 УК РФ).

"Органами внутренних дел установлено, что фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров. При этом лицензия на осуществление образовательной деятельности у организации отсутствует", - уточнил Горелых.

По предварительным данным, екатеринбургским сайентологам удалось незаконно заработать несколько десятков миллионов рублей.

В июле 2016 года силовики уже наведывались в офис на Белинского. После этого организация свернула свою деятельность, но, по всей видимости, ненадолго.

Сайентология - это секта, которая ставит своей задачей искоренить все другие религии и мнения и перестроить мир по своему образцу. Она внушает сподвижникам мысль о всемирном заговоре против них, а также о своей избранности.

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