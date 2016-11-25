Он орудовал у остановок и в лесопарке.

42-летнему пермяку вынесен приговор за надругательство над женщинами с угрозой убийством, покушение на изнасилование и уличные грабежи.

Преступник орудовал летом 2016 года. Утром 1 июля в районе остановки мужчина напал на женщину, избил, завел в лес, где, угрожая убийством, совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он отобрал у нее более 30 тысяч рублей. 11 августа пермяк также подстерег жертву у остановки, отобрал у нее сумку с документами и телефон. На следующий день в Черняевском лесопарке злоумышленник снова напал на одинокую женщину, избил и пытался изнасиловать. Ее спасла подоспевшая на помощь подруга.

28 августа в том же лесопарке мужчина напал на девушку, гулявшую с грудным ребенком, похитив у нее более 5 тысяч рублей. На следующий день у остановки он схватил 17-летнюю девушку, затащил в лес, надругался и забрал 500 рублей.

Насильник приговорен к 19 годам колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Прикамью.