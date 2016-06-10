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Екатеринбурженке грозят две статьи УК за голодную смерть 18 бродяжекСегодня в 10:40

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Она зарабатывала на бездомных животных.

Екатеринбургскому волонтеру, которая взяла на передержку бездомных собак и кошек, а сама заморила их голодом, грозят две уголовные статьи.

Как написала на своей странице в соцсети зоозащитница Анна Вайман, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поставил задачу добиться возбуждения уголовного дела в отношении Анны Стариковой о жестоком обращении с животными и мошенничестве. Если первая предполагает наказание до 2 лет, то вторая - до 10 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

"Если в суде дело не "развалится", то эта история может претендовать на статус прецедента. Только цена всему этому - жизни ни в чем не повинных животных", - написала Анна Вайман.

Стоит напомнить, что жуткая история стала достоянием публики в конце января 2017 года. В частном доме на Уктусской, который снимала Старикова, зоозащитники обнаружили 18 трупов собак и кошек. Животные умерли от голода. За их содержание горожанка получала деньги. Единоразовый взнос за каждого составлял 5 тысяч рублей.

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Екатеринбурженка заморила голодом 18 животных

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