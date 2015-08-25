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Экс-глава Сатки попал под суд за махинации с жильемСегодня в 14:02

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Вместе с бывшим заместителем.

Бывшие глава Сатки Иван Игнатов и его зам Сергей Дроздов пойдут под суд за махинации с муниципальными квартирами. Компанию на скамье подсудимых им составит экс-начальница юридического отдела МКУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ" Юлия Басырова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствие полагает, что Игнатов и Дроздов в 2014-2015 годах "штамповали" липовые копии договоров найма жилья на своих родственников и знакомых. По документам те с 2006 года проживали в помещениях, признанных аварийными.

За счет перетасовки списков горожан, подлежащих переселению, чиновники высвободили 12 квартир, купленных горадминистрацией в новых домах за областной счет. На 9 из них были составлены договоры соцнайма на тех самых знакомых и родственников, которые, кстати, не подозревали о своем участии в махинациях. Оставшиеся отошли троим работникам мэрии, в том числе Басыровой.

По данным прокуратуры, стоимость незаконно распределенных квартир превысила 17,2 миллиона рублей.

Игнатову и Дроздову вменяется превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность. Басыровой - пособничество в совершении этого преступления.

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