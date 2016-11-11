Автомеханику с подельником грозит 6 лет тюрьмы.

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, обвиняемой в мошенничестве. Злоумышленники пытались присвоить деньги со счетов клиентов 26 банков.

Преступления были совершены с января 2015 по апрель 2016 года. Организатор, 38-летний автомеханик из Новоуральска, самостоятельно изготавливал поддельные бланки судебных решений, которые предоставлял в банки для списания средств со счетов клиентов-"должников". Под удар попали представители строительной сферы. По 100-400 тысяч рублей должно было уходить на счет злоумышленника. Двое его соучастников периодически звонили в банки, уточняя сроки перевода средств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленник был задержан в апреле 2016 года. У него изъяли поддельные печати и штампы судов, офисную технику. При изучении жесткого диска было вскрыто еще 50 преступных эпизодов. Кроме того, был установлен и задержан 32-летний соучастник, идет розыск третьего сообщника.

Стоит отметить, что только один банк не проверил документ и списал около 300 тысяч рублей со счета клиента.

По ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере) злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.