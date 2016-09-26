За 10 000 рублей.

Днем 2 февраля 2017 года 30-летнего жителя Богдановича задержали за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Мужчина пытался купить себе права категории "Е".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, свердловчанин предлагал 10 тысяч рублей начальнику регистрационно-экзаменационного отделения автоинспекции. Он пояснил, что права ему нужны для работы на грузовом автомобиле в Москве.

Полицейский предупредил визитера об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако свердловчанина это не испугало: он вложил 5000 рублей в книгу на рабочем столе руководителя. Сразу после этого его задержали.

Решается вопрос о возбуждении в отношении взяткодателя уголовного дела. Ему грозит 3 года лишения свободы.