Свердловчанин пытался "купить" у гаишника работу в МосквеСегодня в 15:21
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За 10 000 рублей.
Днем 2 февраля 2017 года 30-летнего жителя Богдановича задержали за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Мужчина пытался купить себе права категории "Е".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, свердловчанин предлагал 10 тысяч рублей начальнику регистрационно-экзаменационного отделения автоинспекции. Он пояснил, что права ему нужны для работы на грузовом автомобиле в Москве.
Полицейский предупредил визитера об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако свердловчанина это не испугало: он вложил 5000 рублей в книгу на рабочем столе руководителя. Сразу после этого его задержали.
Решается вопрос о возбуждении в отношении взяткодателя уголовного дела. Ему грозит 3 года лишения свободы.
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