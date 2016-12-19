×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава Каслинского района попал под "уголовку"Сегодня в 16:46

  • Текст

Вслед за предшественником.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Каслинского района Александра Грачева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК РФ).

В 2012 и 2013 годах Грачев, будучи заместителем главы района, незаконно предоставил знакомым два земельных надела, на которых были обременения. В 2014 году он также неправомерно передал участок с объектом культурного наследия "Дом купца Хозяинова" для хоздеятельности. В итоге здание было снесено, а на его месте появился новый объект, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Грачев был утвержден на должность временно исполняющего обязанности главы муниципального района в апреле 2014 года, позже приставку врио у него убрали.

Стоит отметить, что его предшественник Александр Коробейников был признан виновным в превышении должностных полномочий. В 2010 году он подписал акт приемки невыполненных работ в рамках подготовки к отопительному сезону. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима, но позже наказание смягчили до 3 лет условно - бывший градоначальник в качестве возмещения ущерба направил горадминистрации 2 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×