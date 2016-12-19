Глава Каслинского района попал под "уголовку"Сегодня в 16:46
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Вслед за предшественником.
В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Каслинского района Александра Грачева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК РФ).
В 2012 и 2013 годах Грачев, будучи заместителем главы района, незаконно предоставил знакомым два земельных надела, на которых были обременения. В 2014 году он также неправомерно передал участок с объектом культурного наследия "Дом купца Хозяинова" для хоздеятельности. В итоге здание было снесено, а на его месте появился новый объект, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Грачев был утвержден на должность временно исполняющего обязанности главы муниципального района в апреле 2014 года, позже приставку врио у него убрали.
Стоит отметить, что его предшественник Александр Коробейников был признан виновным в превышении должностных полномочий. В 2010 году он подписал акт приемки невыполненных работ в рамках подготовки к отопительному сезону. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима, но позже наказание смягчили до 3 лет условно - бывший градоначальник в качестве возмещения ущерба направил горадминистрации 2 миллиона рублей.
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