Главе южноуральского муниципалитета предъявлено обвинение во взяткеСегодня в 15:24
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За выделение земли.
Главе Баландинского сельского поселения Вере Галицковой предъявлено обвинение в получении взятки. Решается вопрос о ее аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Чиновницу задержали 1 февраля 2017 года. По данным следствия, в 2016 году она получила от местных жителей 220 тысяч рублей за выделение 2 земельных участков, принадлежащих муниципалитету.
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