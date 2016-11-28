За выделение земли.

Главе Баландинского сельского поселения Вере Галицковой предъявлено обвинение в получении взятки. Решается вопрос о ее аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Чиновницу задержали 1 февраля 2017 года. По данным следствия, в 2016 году она получила от местных жителей 220 тысяч рублей за выделение 2 земельных участков, принадлежащих муниципалитету.

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