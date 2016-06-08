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Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за таракановСегодня в 17:37

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Ему вынесут приговор 6 февраля.

6 февраля 2017 года Свердловский облсуд вынесет приговор 25-летнему жителю Среднеуральска, который обвиняется в убийстве, покушении на убийство и поджоге. Начало заседания в 10.30, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено вечером 16 августа 2015 года в общежитии. Пьяный молодой человек повздорил с соседкой из-за тараканов и решил убить женщину и ее 2-летнего ребенка. Когда потерпевшая ушла в свою комнату, молодой человек облил ее дверь горючей жидкость и поджег.

Женщина спустя несколько дней скончалась от ожогов в больнице. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред. Травмы получила еще одна жительница дома – она выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от пожара. Злоумышленника задержали на следующий день после поджога.

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