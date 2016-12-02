Их ударило током.

В Екатеринбурге будут судить директора ООО "ПользоГрад" Леонида Нечту, по вине которого два работника получили электроожоги.

Инцидент произошел 1 июля 2015 года. Студенты, нанятые подрядной организацией, должны были установить поребрики и уложить плитку рядом с домом №139 по улице Краснолесья. Нечта не провел инструктаж для подчиненных, а также не обеспечил их спецодеждой, спецобувью и средствами защиты.

Кроме того, директор не получил разрешения от энергетиков на проведение земляных работ. В итоге студенты повредили кабельную линию 10 кВ, двое из них получили ожоги тела второй и третьей степени.

Директору ООО "ПользоГрад" вменяется ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

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