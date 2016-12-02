В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницуСегодня в 18:37
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В полицию обратился дед.
В Нижнем Тагиле супруги насиловали несовершеннолетнюю дочь. По данным издания "Между строк", мать и отчим регулярно склоняли девочку к сексу. Случалось, что женщина держала школьницу, пока мужчина насиловал ее.
Факт насилия обнаружил дедушка пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по нескольким составам преступлений.
В СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались, передает "Уралинформбюро".
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