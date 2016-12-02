В полицию обратился дед.

В Нижнем Тагиле супруги насиловали несовершеннолетнюю дочь. По данным издания "Между строк", мать и отчим регулярно склоняли девочку к сексу. Случалось, что женщина держала школьницу, пока мужчина насиловал ее.

Факт насилия обнаружил дедушка пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по нескольким составам преступлений.

В СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались, передает "Уралинформбюро".