Работодателю грозит колония.

В Екатеринбурге перед судом предстанет директор подрядной организации, работники которой получили сильнейший удар током в ходе строительных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи установили, что пострадавшие не были проинструктированы, у них не имелось спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

1 июля 2015 года при укладке тротуарной плитки на улице Краснолесья молодые люди, нанятые подрядной организацией, пробили электрокабель под землей. Током ударило 4 студентов. Двое из них получили тяжелые травмы.

По статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" работодателю грозит до 3 лет лишения свободы.

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