Дело получивших удар током екатеринбургских студентов дошло до суда 03 февраля в 19:38
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Работодателю грозит колония.
В Екатеринбурге перед судом предстанет директор подрядной организации, работники которой получили сильнейший удар током в ходе строительных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Следователи установили, что пострадавшие не были проинструктированы, у них не имелось спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
1 июля 2015 года при укладке тротуарной плитки на улице Краснолесья молодые люди, нанятые подрядной организацией, пробили электрокабель под землей. Током ударило 4 студентов. Двое из них получили тяжелые травмы.
По статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" работодателю грозит до 3 лет лишения свободы.
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